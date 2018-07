BKW poursuit son développement en Allemagne

BKW rachète l'allemand Climaplan. La firme municoise est notamment active dans le conseil et la planification, la direction des travaux, le contrôle technique, le conseil en énergie ou encore dans les études en matière de simulation thermique, de rentabilité et de coûts d'exploitation. Elle propose aussi des analyses de systèmes, la planification de la gestion des installations et des solutions de sous-traitance de contrats.

"Bien gérée et prospère" sur un marché bavarois "compétitif", Climaplan "gère depuis près de 40 ans des projets de construction complexes et nécessitant une planification d'envergure dans tous les domaines de la technique d'approvisionnement", indique lundi BKW dans un communiqué.

Aucun changement pour son personnel n'est prévu. La firme allemande, qui emploie près de 100 collaborateurs, continuera d'être gérée par les anciens associés. Toutefois, Frank Hager, responsable du domaine commercial et ancien actionnaire majoritaire, se retire, tout en restant à disposition pour conseiller l'entreprise à l'avenir.

Cette opération permet à Climaplan de "franchir une nouvelle étape dans le développement de l'entreprise et assurer son avenir à long terme", selon le représentant des associés-gérants Anton Huber, cité dans le communiqué.

"Climaplan était la pièce manquante du puzzle pour notre réseau de compétences dans cette région" et permettra d'"offrir ainsi davantage de plus-value à nos clients", relève pour sa part Michael Schüepp, responsable de l'unité d'ingénierie de BKW. Son réseau compte désormais plus de 20 entreprises en Allemagne, en Autriche et en Suisse, fort de plus de 2000 planificateurs, architectes et ingénieurs.

A noter que le montant de la transaction n'a pas été dévoilé. /ATS