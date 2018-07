Un « Big Bang » moins explosif à Bienne

Les feux d’artifice seront moins bruyants cette année à Bienne, lors de la 23e Fête du lac qui se tiendra le 31 juillet. Le conseiller de ville Vert Urs Scheuss avait déposé une interpellation en novembre dernier pour réclamer un « Big Bang plus silencieux ». Objectif : réduire le stress des animaux domestiques et sauvages. L’écologiste a obtenu un geste des organisateurs de l’événement, selon le Matin.

Principal changement, les coups de semonce tirés en début et en fin de spectacles seront supprimés, explique Oliver von Allmen au quotidien orange. Le président du comité d’organisation et directeur de Tourisme Bienne Seeland ajoute que « ces coups de tonnerres étaient assourdissants, surtout avec l’écho côté montagne ». Le pyrotechnicien lucernois Toni Bussmann a apporté d’autres adaptations pour réduire les décibels, notamment en introduisant un bouquet plus feutré dans sa scénographie. Cette édition fera office de test, et les organisateurs précisent que s’ils reçoivent un nombre significatif de réclamations, ils feront marche arrière.

Les Verts, de leur côté, saluent « ce pas dans la bonne direction ». Pour évaluer le succès de ces mesures, ils iront observer les oiseaux le 1er août et demanderont à la police de leur communiquer ses observations. /ast