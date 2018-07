Un motard neuvevillois perd la vie à la Main de La Sagne

Accident mortel de la circulation mardi soir à la Main de La Sagne. Vers 22h35, un motard de 27 ans de La Neuveville circulait sur la route de la Vue-de-Alpes en direction de Neuchâtel. Pour une raison que l’enquête devra déterminer, une collision s’est produite entre le 2 roues et une voiture conduite par une habitante de Neuchâtel de 26 ans. Malgré l’intervention rapide des secours, le motard est décédé sur place.

Une instruction a été ouverte par la Procureure de permanence afin de déterminer les causes et circonstances de ce dramatique accident de la circulation. La route a été fermée à la circulation durant plus de 7 heures pour les besoins du constat. La Police neuchâteloise lance un appel à témoin. Toute personne ayant assisté à cet accident est priée de prendre contact avec la Police neuchâteloise au 032 889 90 00. /aju-comm