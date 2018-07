Moutier ville jurassienne salue le verdict du Conseil suisse de la presse

Une décision qui satisfait Moutier Ville jurassienne. Le comité a pris connaissance jeudi du verdict du Conseil suisse de lapresse concernant des articles de la SonntagsZeitung et du Matin Dimanche. Les deux journaux avaient publié en mars des textes sur un supposé tourisme électoral systématique dans le cadre du vote sur l’appartenance cantonale de la commune. Selon le Conseil, ils ont violé le devoir d’information et de vérité imposé aux journalistes. La SonntagsZeitung en titrant « Moutier, république bananière », sans pouvoir étayer, même partiellement, cette grave accusation, et Le Matin Dimanche pour avoir diffusé un texte mal traduit. Moutier ville jurassienne avait porté plainte auprès du Conseil suisse de la presse. La réaction du porte-parole du comité, Valentin Zuber: