Nouveaux emplacements de recharge pour autos électriques

En route vers l’électrique. Une dizaine de nouveaux emplacements de recharge pour véhicules électriques sont dès à présent disponibles dans le canton du Jura et le Jura bernois. Grâce à un partenariat entre le Touring Club Suisse section Jura/Jura bernois et l’entreprise de commerce d’énergie SACEN SA, une dizaine de bornes ont été créées, notamment à Moutier, Tramelan, Delémont, Glovelier ou encore Corgémont. Et d'ici quelques semaines, il en sera de même à Saint-Imier et à La Neuveville. C'est ce que révèle une publication faite par le TCS ces derniers-jours.

Un test, pour inciter à rouler électrique

Si aujourd’hui on ne dénombre que 79 voitures électriques dans le Jura, Pierre-Arnauld Fueg, président du TCS section Jura/Jura bernois, espère que ces nouveaux emplacements de recharges vont permettre de faire augmenter le nombre d’utilisateurs de véhicules électriques. Selon lui, le fait de proposer plus de bornes de recharges dans l’espace public pourrait permettre de faire augmenter la demande : « C’est une phase de test. On sait que c'est un marché d'avenir. »

Il s’agira donc d’étudier à quel point ces nouvelles bornes publiques sont utilisées, car selon Pierre-Arnauld Fueg, de nombreux conducteurs de véhicules électriques possèdent une borne de recharge chez eux. Les emplacements publics devraient donc plutôt servir aux personnes de passage dans la région : « Cette démarche participe à un maillage national qui permet de relier Delémont à Chiasso en voiture électrique.»

Si le TCS Jura/Jura bernois remarque une forte utilisation de ces bornes publiques, d’autres places de recharge pourraient être imaginées. Pierre-Arnauld Fueg ajoute que le TCS compte offrir une subvention à ses membres qui installent une borne de recharge chez eux. /cto