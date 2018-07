La Traction en pleine action

Une semaine de travail intensif pour La Traction. L’association qui restaure et exploite des locomotives et des trains historiques mène actuellement des travaux près de son dépôt situé au Pré-Petitjean. Il s’agit de remplacer des traverses en bois d’un aiguillage ancien. Une dizaine de bénévoles s’activent sur le chantier. Comme l’an dernier, ils sont aidés par des personnes prises en charge par l’AJAM, l’Association jurassienne d’accueil des migrants. Le chantier a démarré lundi et doit se terminer vendredi. François Comte s’est rendu sur place jeudi. Son reportage est à écouter ci-dessous :