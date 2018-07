Le camping de Saignelégier a la cote

Presque autant de tentes et de caravanes que de sapins, au camping de Saignelégier. Les vacances scolaires sont le moment propice pour s’adonner à la détente et au voyage. Des touristes venus de Suisse alémanique, des cantons romands ou encore de France s’installent tous les jours sur les emplacements libres de ce camping, qui vient de rafler une troisième étoile.

Le gérant des lieux, Jonas Kilcher, estime que ça fait environ 3 ans que la fréquentation est en hausse. Il accueille de nombreuses familles, toujours plus enthousiastes quand il s’agit de faire griller des marshmallows au coin du feu et de prendre un bol d’air frais dans la nature franc-montagnarde. Si le camping est à la mode dans toute la Suisse, ça se vérifie à Saignelégier. Reportage :