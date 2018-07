Un homme blessé au couteau à Berne

Une altercation a fait un blessé dans la nuit de samedi à dimanche à la gare de Berne. Le ton est monté entre trois hommes et une femme vers deux heures du matin et une dispute a éclaté. Un homme a sorti un couteau et a blessé un des participants à la bagarre.

Une ambulance a été dépêchée sur les lieux. L’homme blessé a été transporté à l’hôpital. Il souffrait de coupures et d’ecchymoses sur une jambe.

La police cantonale bernoise enquête sur le déroulement exact des faits. Les deux hommes et la femme ayant pris part à la dispute ont été arrêtés. /comm+cto