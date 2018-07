Les tarifs hospitaliers sous la loupe d'Avenir Suisse

Avenir Suisse se penche sur les tarifs hospitaliers. Le laboratoire d’idées a mis en ligne un comparateur des prix de tous les hôpitaux suisses, privés et publics.

On y découvre que l’Hôpital neuchâtelois, ainsi que ses voisins de l’Hôpital du Jura et l’Hôpital du Jura bernois pratiquent des tarifs plus élevés que la moyenne suisse, tandis que GSMN, qui exploite l’hôpital de La Providence à Neuchâtel, est un peu meilleur marché.

Mis en place en 2012, le tarif hospitalier permet de comparer les prix entre les institutions. Jérôme Cosandey, responsable de la politique sociale et de la santé chez Avenir Suisse.