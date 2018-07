Un week-end pour encourager le cinéma bernois

Une nouvelle formule pour le Prix bernois du cinéma. Dès cette année, la projection des films sera concentrée sur un week-end, du 23 au 25 novembre, sous l’appellation BE MOVIE. Jusqu’en 2016, elle était répartie sur environ deux semaines. L’Office bernois de la culture entend ainsi donner plus de visibilité à l’événement qui récompense et met en valeur les films produits dans le canton. Autre nouveauté, les personnes qui achètent un passeport d’entrée au week-end pourront accéder au contenu programmé depuis leur canapé, via la vidéo à la demande. Ce service permettra aussi d’assister aux conférences organisées dans le cadre de BE MOVIE. La programmation n’est pas encore connue mais elle propose généralement aussi bien des films francophones qu’alémaniques. /ast