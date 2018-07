Un taureau bloque les trains entre Moutier et Delémont

Le trafic ferroviaire est totalement interrompu entre Moutier et Delémont depuis 8h15 environ. La présence d’un taureau sur les rails empêche les trains de circuler. Conséquence : les passagers de la ligne Bienne-Bâle sont appelés à voyager via Olten et des bus de remplacement circulent entre Moutier et Delémont. La perturbation devrait durer jusqu'à 11h environ, selon les CFF. /amo-mvr