Il va se frotter aux meilleurs bûcherons de la planète

Il va faire parler son talent et sa tronçonneuse. Du 2 au 5 août, Urs Amstutz participera aux Championnats du monde de bûcheronnage. Un événement qui a lieu une année sur deux et qui s’adresse aux professionnels de la branche. Le Prévôtois fait partie de l’équipe de Suisse avec deux autres personnes dont son frère Philippe. Durant quatre jours, ils affronteront leurs collègues du monde entier à Lillehammer en Norvège. Cinq épreuves qui allient précision et rapidité sont au programme: changement de châine, coupe combinée, coupe de précision, abattage et branchages. Les participants devront reproduire des gestes qu'ils réalisent au quotidien « mais beaucoup plus rapidement » précise en souriant Urs Amstutz.

Urs Amstutz fait partie des trois membres de l'équipe nationale sélectionnés pour ces joutes mondiales. Ensemble, ils tenteront de se faire une place parmi la trentaine de nations qui participent. « La Suisse fait partie des meilleures équipes. Nous avons terminé à la troisième place en 2012 et quatrièmes en 2014. Mais nos voisins sont aussi très forts. Je pense que techniquement, tout le monde est au point. C'est le mental qui fera la différence » explique Urs Amstutz. /tna