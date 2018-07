Moissons : le Jura bernois s’en sort bien

Les agriculteurs du Jura bernois ont encore une dizaine de jours de travail avant la fin des moissons. La récolte des orges touche à sa fin et c’est désormais le blé qui va être battu ces prochains jours. Alors que les voisins, notamment dans le Jura, qualifient l’année 2018 de « moyenne », le Jura bernois semble plutôt bien tirer son épingle du jeu. « C’est un peu mieux que la moyenne », avance tout bonnement Daniel Zuercher, responsable du dépôt agricole de Courtelary qui constitue le principal centre de récolte de la région. Les rendements pour l’orge oscillent entre 45 et 80 kg récoltés à l’are, plusieurs exploitations affichent donc des rendements supérieurs à 60 kg. Des chiffres plutôt bons, bien que légèrement inférieurs à l’an dernier qui faisait office de « très bonne année ». Ces quantités restent toutefois bien dans les normes édictées par Swiss Granum.

Un grain de bonne qualité

À titre de comparaison nos voisins du Jura affichent des rendements entre 50 et 60 kg à l’are alors que notre région ne bénéficie pas des mêmes conditions qu’en plaine jurassienne. Les explications se trouvent notamment dans la météo : le Jura bernois a eu la chance de bénéficier d’un peu plus de pluie au Printemps mais aussi plus récemment. La qualité du grain est aussi au rendez-vous, bien sec grâce au fort ensoleillement et quasiment exempt de maladie. Un grain « panifiable », en d’autres termes qui répond parfaitement aux exigences pour la fabrication du pain. On observe en effet peu de déclassements en grain fourrager à destination du bétail. Les résultats du blé attendus la semaine prochaine donneront, eux, une tendance encore plus précise. /jpi