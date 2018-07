Nul après 67 coups entre Carlsen et Mamedyarov

Les deux premiers du classement du tournoi des Grands Maîtres du Festival international d’échecs de Bienne se sont neutralisés jeudi. La partie entre Magnus Carlsen, premier joueur mondial et Shakhryiar Mamedyarov, troisième de la hiérarchie, s’est terminée par un nul après 67 coups et presque six heures de jeu.

À noter que le Suisse Nico Georgiadis a perdu sa partie contre le quintuple vainqueur du tournoi des Grands Maîtres, le Français Maxime Vachier-Lagrave. Ce dernier l’a emporté après 36 coups.

Les matches retour de la compétition commencent vendredi. Les adversaires s’affronteront à nouveau, mais avec les couleurs inversées. /comm+jrg