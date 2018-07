La Maison Robert attend les visiteurs

La Maison Robert s’ouvre au public. Comme chaque été, la résidence du peintre naturaliste Léo-Paul Robert attend les visiteurs chaque premier dimanche du mois.

La bâtisse nichée au fond du vallon d’Orvin, a été construite en 1907. Ce domain,e installé au cœur d’une nature intacte, était un lieu de travail privilégié pour le peintre. Plus tard, c’est Paul-André Robert, l’un de ses fils, peintre également, qui s’est installé dans la maison.

Aujourd’hui, la maison est la propriété de la Fondation Collection Robert et c'est l'association Maison Robert au Jorat qui s’occupe d’entretenir le lieu et de le rendre accessible au public. La bâtisse et l’atelier sont devenus des lieux d’exposition pour les œuvres des Robert, mais pas seulement. La maison permet également de découvrir le contexte dans lequel vivaient les peintres. Une grande partie du mobilier est intact et permet de s’imprégner de l’ambiance de l’époque.

Des observateurs de la nature

Léo-Paul Robert et ses fils étaient fascinés par la nature, qu’ils se sont efforcés d’étudier et peindre. Le jardin de la maison leur servait de point d’observation privilégié. Ils y ont créé des biotopes afin d’observer la faune et la flore de la région. C’est là que Paul-André Robert a réalisé l’ensemble de ses peintures.

Cette année, la maison expose des portraits des peintres Robert dans l’une des pièces ainsi que des œuvres naturalistes dans l’atelier adjacent à la maison.

Les visites ont lieu chaque premier dimanche du mois entre 10h et 17h, jusqu’au mois d’octobre. /tna