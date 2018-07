Swatch Group et BaselWorld, c’est fini

Coup dur pour la foire horlogère Basel World. Swatch Group, le plus important exposant du salon, a annoncé son retrait selon la NZZ am Sonntag. Une annonce qui pourrait mettre en péril l’avenir de la manifestation.

Swatch Group affirme que les expositions horlogères traditionnelles ne sont plus utiles pour Swatch. Déclaration faite par le directeur de Swatch Nick Hayek. Le groupe avait participé pendant des années au salon avec presque toutes ses dix-huit marques.

C’est un nouveau coup dur pour BaselWorld. La dernière édition du salon avait vu son nombre d’exposants diminuer de moitié par rapport à 2017. Plusieurs marques de luxe et les sous-traitants horlogers ont boudé le salon. Mais avec Swatch, Baselworld perd son plus important exposant. Selon la NZZ am Sonntag, ce retrait mettrait en péril l’avenir de la société d’exploitation du salon. Le journal alémanique précise encore que des voix critiques se font entendre, elles demandent une nouvelle approche dans l’organisation de BaselWorld. Le salon bâlois ne s’est pas encore exprimé sur cette affaire. /tna