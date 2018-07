Les usagers du rail dans le Vallon de St-Imier ont dû s’armer de patience lundi après-midi. La ligne de CFF entre St-Imier et Courtelary a été interrompue vers 14h. Un dérangement technique aux installations était en cause. Les perturbations on pu être levée peu avant 15h. Des retards sont toutefois encore possibles sur la ligne. /comm+jrg