HJB : le PLR de ST-Imier demande au Jura de ne plus tergiverser

Le groupe PLR de St-Imier réagi à son tour dans l’épineux dossier de l’Hôpital du Jura bernois. Dans un communiqué publié dimanche soir, il exprime son soutien au conseil d’administration et dénonce le mutisme du Gouvernement jurassien. Il demande à ce dernier de « répondre à l’offre qui lui a été faite et ne plus tergiverser et payer le prix juste pour acquérir Moutier comme il l’avait promis avant la votation communaliste ». /ami+comm