Interdiction des feux du 1er août dans le Jura bernois

La sentence est tombée en fin d’après-midi. Les feux officiels du 1er août sont annulés dans l’ensemble du Jura bernois. L’interdiction des feux et des feux d’artifice a été prononcée par les autorités bernoises. En cause : la sécheresse persistante et l’absence prévue de précipitations.

Malgré les précipitations de samedi dernier, le risque d’incendies de forêt reste élevé dans la région. En raison de la sécheresse persistante, les feux d’artifice, les gros feux et les feux officiels du 1er août sont interdits par les autorités cantonales.

Cela vaut aussi pour les feux réalisés par les privés, principalement pour tous les engins volants, a tenu à préciser, la préfète du Jura bernois, Stéphanie Niderhauser.

La mesure n’est pas la même dans l’arrondissement administratif de Bienne. Les feux officiels y sont autorisés à condition que des mesures de sécurités soient renforcées, comme la présence des pompiers sur place. La cité seelandaise aura donc droit à son Big Bang, demain. L’interdiction demeure toutefois pour les particuliers, dans la zone de la fête du lac, aux Près-de-la-Rive. La situation sera réévaluée pour l'ensemble du canton de Berne, jeudi 2 août. /comm+anl