Les travaux préliminaires du Campus Biel/Bienne avancent bien

Les travaux d’excavation sur l’aire Feldschlössli à Bienne progressent comme prévu, en coordination avec les fouilles archéologiques. À cet effet, la fosse est élargie et excavée progressivement. Suite à la démolition de l’ancien bâtiment Denner, les palplanches seront enfoncées dans le sol par vibration lundi 6 août 2018. Ces travaux dureront environ trois semaines et seront surveillés en permanence. Le début officiel de la construction du Campus Biel/Bienne de la Haute école spécialisée bernoise (BFH) aura lieu en été 2019. Le bâtiment en bois, qui sera remis à la BFH à l’automne 2022, offrira des conditions de travail idéales aux quelque 2500 étudiants et enseignants des disciplines techniques de la BFH. /comm