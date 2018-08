Une nouvelle édition record pour le Festival d’échecs de Bienne

Des parties de qualité et un record de participation… Le Festival international d’échecs de Bienne se termine mercredi soir sur une nouvelle édition record. Les organisateurs ont de quoi avoir le sourire puisque plus de 850 participants ont répondu présent cette année, soit une centaine de plus que l’an dernier. C’est un record qui n’avait plus été battu depuis les années 90.

Un très bon niveau

Les responsables soulignent également la très bonne qualité du Tournoi des Grands Maîtres au niveau sportif. Le champion du monde norvégien avait fait le déplacement à Bienne. Magnus Carlsen a toutefois dû s’avouer vaincu par l’Azéri, Shakhryiar Mamedyarov, numéro trois mondial qui a remporté la compétition. La présence de Magnus Carlsen a certainement contribué au succès de la manifestation, selon le directeur du Tournoi des Grands Maîtres. « C’est quasiment une force magnétique, il attire les fans et les joueurs. Pour les amateurs, c’est extraordinaire et unique de pouvoir jouer dans la même salle que Carlsen », souligne Yannick Pelletier. Ce dernier précise que le champion du monde est parfois descendu de l’estrade où il jouait pour observer les parties des amateurs.

Des participants encore incertains

Les organisateurs avaient réussi à faire venir plusieurs membres du top 10 mondial dans la cité seelandaise. Yannick Pelletier précise que tout dépend de la disponibilité des Grands Maîtres. Une compétition est en général organisée aux mêmes dates que celle de Bienne à St-Louis, aux Etats-Unis. Cette année, ce n’était pas le cas et les meilleurs joueurs ont pu venir dans la cité seelandaise. Selon le directeur du Tournoi des Grands Maîtres, ce n’est pas dit que ce scénario se reproduise l’an prochain. /alr