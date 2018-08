Une expérience inoubliable pour douze jeunes sportifs

Aussi, et surtout, une aventure humaine





En marge des compétitions, les jeunes Jurassiens ont vécu une véritable aventure humaine. Ils ont découvert de nouvelles cultures et partagé de nombreux moments avec les 2000 jeunes venus des quatre coins de la planète.

Les sportifs ont également eu l’occasion de découvrir le pays. « On ne pensait pas voyager car on craignait les tensions liées au conflit israélo-palestinien, mais une fois sur place, on ne s’est jamais senti en dangereux. On a marché 100 km en une semaine pour visiter le plus de choses possible », a confié Luc Schindelholz. Le chef de la délégation jurassienne relève encore une image qui a particulièrement marqué les jeunes pendant ce voyage : une promenade sur le Mont des Oliviers et la découverte au loin du mur de séparation de 12 mètres de haut sur 700 kilomètres. /mdu