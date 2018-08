« Joël Robuchon a remis des anciennes recettes au goût du jour »

Un des plus grands noms de la gastronomie s’en est allé. Le chef français Joël Robuchon est décédé lundi à Genève. Âgé de 73 ans, il a succombé des suites d’un cancer. Le célèbre restaurateur aux 32 étoiles au Guide Michelin était un pionnier de la « Nouvelle cuisine ». Il détenait le plus important palmarès de l'histoire de l'art culinaire et avait été élu « cuisinier du siècle » en 1990 par le Gault & Millau. Propriétaire de l’Hôtel-Restaurant du Cerf à Sonceboz, Jean-Marc Soldati a eu l’opportunité de côtoyer Joël Robuchon. C’était notamment lorsqu’il travaillait pour Frédy Girardet à l’Hôtel de ville de Crisser, entre 1987 et 1992 (son à écouter ci-dessous). /emu