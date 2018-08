La canicule pousse les paysans à vendre leur bétail

La canicule ne fait pas les affaires des agriculteurs de la région. Beaucoup de paysans sont obligés de vendre leurs bêtes en raison de la sécheresse qui persiste depuis plusieurs semaines et qui engendre un manque de fourrages. Exemple avec le marché public de bétail qui se tient ce lundi à Glovelier. Une telle manifestation se déroule une fois par mois dans chacun des trois districts du canton du Jura. Pas moins de 175 bêtes – vaches, génisses et veaux – étaient à vendre ce lundi matin à Glovelier, contre 120 à 130 habituellement. Dans l’interview ci-dessous, Ignace Berret, animateur rural à AgriJura, confirme et commente ces chiffres :