La vieille ville de Bienne fait peau neuve

Le réaménagement des places et des rues de la vieille ville de Bienne est terminé. D’importants travaux ont eu lieu par étapes. Dès 2005, de nombreuses conduites industrielles ont été remplacées à la rue Haute. Dans un premier temps, le pavage a été remplacé par un revêtement bitumineux provisoire, en attendant que les fouilles soient tassées. La vieille ville étant un site suisse digne de protection, une stratégie globale de remise en état des surfaces a été élaborée en étroite collaboration avec le Service des monuments historiques et la Guilde de la Vieille Ville, avant que ne débute la réfection du pavage.

Le réaménagement des rues et des places de cette zone a véritablement débuté en 2007 à la rue Haute, où les espaces piétonniers ont été nivelés et une zone de rencontre a vu le jour. Le Ring et les rues alentours ont ensuite été complètement repavés devenant une zone piétonne. Les travaux s’achèvent désormais à la rue des Maréchaux et à la rue Basse, où une zone de rencontre avec des espaces piétonniers nivelés a aussi été réalisée. Toutes les rues ont été recouvertes de pavés suisses. /comm+anl