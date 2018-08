Le CBD pour lutter contre la dépendance au cannabis

Le CBD peut permettre de sortir de la dépendance au cannabis. C’est ce que constate Neuchâtel Addictions pour une partie des patients suivis par la fondation. Ce dérivé du tabac peut aider certaines personnes à se libérer de la marijuana et à aller mieux. C’est donc parfois une alternative intéressante pour réduire les risques liés à la consommation de cannabis, notamment auprès des consommateurs attirés par un effet anxiolytique. C’est le constat de Neuchâtel Addictions près de deux ans après l’arrivée de cannabidiol sur le marché helvétique.

Toutefois, le nombre de jeunes qui débuteraient la consommation de CBD n’est aujourd’hui pas chiffré, faute d’études scientifiques dédiées à cette problématique. On ne connaît pas, non plus, le nombre de personnes poussées à la consommation de cannabis après avoir fumé du CBD. Là aussi, des études sont espérées.