La canicule, c’est fini !

Adieu la canicule : La période de fortes chaleurs qui a démarré le 29 juillet s’est achevée mercredi sur la région. L’épisode s’est avéré le plus long depuis la canicule de 2003. En termes d’intensité, il se situe parmi les trois plus forts enregistrés depuis 1945. Les températures vont donc baisser ces prochains jours même si des pics ponctuels de chaleur seront encore possibles jusqu’à mi-septembre. Reste que l’épisode de canicule a bel et bien pris fin, comme l’explique, ci-dessous, Nicolas Borgognon, météorologue à Météonews :