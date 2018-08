La pluie fait des dégâts à Crémines

L’orage local qui est passé au-dessus de Crémines mercredi soir a laissé quelques traces. Une route de campagne a été endommagée et de nombreux gravats se sont retrouvés sur la chaussée. La pluie a commencé à tomber vers 19h15 et la première alarme a sonné 13 minutes plus tard, nous a indiqué Walter Habegger, conseiller municipal et membre des sapeurs-pompiers du Cornet. Cette alarme concernait la Résidence les Aliziers. Des sacs de sables ont été installés rapidement par les pompiers, mais de l’eau et de la boue s’étaient déjà introduites dans le hall du home et dans le restaurant La Vinne. Les nettoyages sont toujours en cours ce jeudi.

Les hommes du feu sont également intervenus pour l’inondation d’un garage et de quelques caves dans le village. Walter Habegger estime qu’il est tombé près de 60 litres d’eau en moins d’une heure et que tout est allé très vite. /seb