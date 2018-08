Tavannes se prépare pour la Fête des Saisons

Les derniers préparatifs vont bon train en vue de la 62e Fête des Saisons à Tavannes. Les responsables de l’événement ont présenté vendredi les détails de cette édition 2018 qui se tiendra du 17 au 19 août. L’hôte d’honneur est le village voisin de Tramelan.





Les trois points forts de la manifestation sont des animations de rue pour les enfants et les familles le samedi après-midi, le Corso fleuri qui se tiendra le samedi soir et le dimanche après-midi sur le thème des années 80 et auquel participent 36 entités (fanfares, sociétés, cliques, chars,…) et également un feu d’artifice le vendredi soir. Celui-ci est offert par la commune de Tavannes qui n’avait pas pu réaliser les feux du 1er août.





Seize sociétés tiendront des stands et des guinguettes, soit deux de moins que l’année dernière. Une situation qui s’explique par le vieillissement des membres de certaines d’entre elles et le manque de bénévoles selon David Kessi, membre du comité d’organisation et responsable médias et du site internet de la Fête des Saisons. /seb