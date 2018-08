Match à trois pour la mairie de Valbirse

Trois candidats sont sur les rangs pour la mairie de Valbirse lors des élections communales du 23 septembre prochain. Yann Minder du Parti libéral-radical, Stève Blaesi pour l’UDC-PBD et Jacques-Henri Jufer de la Liste libre ont fait acte de candidature à l’issue vendredi du délai de dépôt des listes, indique la presse régionale samedi matin. Les trois hommes siègent actuellement au Conseil municipal et briguent donc la succession du radical Paolo Annoni.

Au niveau du Conseil municipal, justement, les six sortants se représentent. Il s’agit de Joëlle Braun Monnerat du Parti socialiste, de Yann Minder et de Steve Morand pour le PLR, de Jacques-Henri Jufer et d’André Rothenbühler pour la Liste Libre ainsi que de Stève Blaesi pour l’UDC-PBD. En tout, 11 personnes se sont portées candidates.

Pour le Conseil général, le nombre de candidats se monte à 66 sur quatre listes différentes. Trente sièges seront à pourvoir. /fco