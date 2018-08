Le Graitricks de retour sur les hauteurs de Moutier

Les amateurs de vol libre en auront plein les yeux ce week-end à Moutier. La septième édition du Graitricks se tient de vendredi soir à dimanche au pied du Graitery, au lieu-dit Sur-Chaux. L’entrée est gratuite et ouverte à tous. Des présentations de parapente acrobatique, base jump ou encore de speedflying sont notamment au programme. Le public pourra aussi prendre part à des vols en biplaces en parapente ainsi qu’à des vols en hélicoptère ou en montgolfière. Les démonstrations d'avion acrobatique auront lieu les deux jours à 15h30. Parmi les nouveautés, un Testival de voile permettra à ceux qui le souhaitent d’essayer des voiles de parapente. Une dizaine de fabricants seront sur place pour prodiguer leurs conseils. La Fondation Terra Vecchia sera aussi présente avec un stand d’articles confectionnés à base de toile de parapente. Un concours de record de hauteur a, par ailleurs, été mis sur pied. Les participants décolleront du Graitery et essaieront d’aller le plus haut possible durant leur vol.

Dans l'air... mais aussi sur le sol !

Pour ceux qui préfèrent garder les pieds sur terre, diverses animations sont prévues sur le site de la manifestation. Une piste de vélo sera notamment aménagée pour les enfants dès trois ans, ainsi qu’un atelier de percussion tam-tam. Des stands de restauration et des bars sustenteront le public qui pourra faire la fête jusqu’à 3h du matin vendredi et samedi. Des DJ’s assureront la partie musicale.

Une association rajeunie

Le président ad interim du Graitricks, Morane Montavon, a souligné que la manifestation n’aurait peut-être pas pu voir le jour cette année sans le recrutement de sept nouveaux membres au sein l’association. « Nous avons eu un moment de flottement il y a quelques mois pour l’organisation de l’événement », a indiqué Morane Montavon. Les nouveaux membres ont toutefois permis de relancer les choses. Sur tout le week-end, plus de 100 bénévoles seront d’ailleurs engagés au Graitery. /alr