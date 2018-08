Le feu détruit la forêt sur 300m à Jolimont

Une crête et une falaise en feu dimanche dans le Jura. Un feu de forêt s’est déclaré en début d’après-midi entre Jolimont et le refuge de Bonabé, entre Glovelier et Saulcy. Le site étant très difficile d’accès, la trentaine de pompiers du SIS Haute-Sorne ont sollicité l’appui d’un hélicoptère pour déverser de l’eau sur le feu, une eau puisée à Glovelier depuis une borne hydrante (photo).