La section de Moutier de l’UPJ lance sa rentrée

C’est aussi la rentrée pour l’Université populaire jurassienne. La section de Moutier a dévoilé son programme mardi lors d’une conférence de presse. Pas moins de 140 cours seront proposés, dont environ une moitié de nouveautés. Le nombre de formations, tout comme le nombre de participants, reste stable au fil des années, comme le confirme Nicole Yerly, secrétaire de la section. Pour cette rentrée, c’est l’environnement qui sera mis à l’honneur. « Involontairement » affirme Nicole Yerly, qui précise que les offres reflètent les tendances actuelles dans la société, et qu’il n’y a pas de volonté manifeste de privilégier un thème particulier. Le programme complet est à retrouver sur ce lien.



Difficultés pour recruter



De nombreuses personnes travaillent dans l’ombre pour réussir à proposer une offre de cours diversifiée et actuelle. Néanmoins, elles ne peuvent pas systématiquement être rétribuées. « Beaucoup travaillent donc bénévolement et ce phénomène peut parfois décourager » déclare ainsi Paulette Werlé, présidente de la section de Moutier, qui recherche activement de nouvelles têtes. Elle n’est d’ailleurs pas la seule à être impactée par ce phénomène : faute de pouvoir renouveler le comité démissionnaire, la section de La Neuveville et du Plateau de Diesse ne peut pas proposer de cours pour cette rentrée. Contacté, le coprésident de l’UPJ Denis Perrin affirme que des solutions sont en cours d’élaboration pour relancer les activités. /amo