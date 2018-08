Conduite d’eaux usées renouvelée à St-Imier

La conduite d’eaux usées qui permet de collecter les eaux entre l’ouest de la Rue de la Clef et la Rue des Noyes a été renouvelée à St-Imier. Les travaux avaient débuté au mois de juin. Les eaux claires présentes dans ce secteur sont également captées via un nouveau collecteur et amenées à la Suze indique la Municipalité dans un communiqué mercredi.