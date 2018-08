Des bostryches sous contrôle

Les forêts de la région sont surveillées à la loupe. Les chaleurs des dernières semaines ne sont pas sans conséquence sur les arbres et les insectes qui y vivent. Certaines espèces, les hêtres notamment, ont activé un mécanisme de survie pour limiter leur consommation en eau. Conséquence : leurs feuilles commencent déjà à rougir voir à tomber.





L’évolution de population de bostryches fait également l’objet d’une surveillance accrue. Ces petits coléoptères ravageurs qui creusent des galeries dans le bois raffolent des températures chaudes pour se reproduire. Pour le moment, la situation n’est pas anormale et les épicéas, première cible du bostryche, ne montrent pas de signe d’affaiblissement nous a confié Lucien Blaser, ingénieur forestier à la Division forestière du Jura bernois.





Les prochaines semaines seront cruciales pour déterminer l’évolution des colonies de bostryches selon Lucien Blaser. La situation sera donc suivie d’un œil particulièrement attentif par les ingénieurs forestiers et les propriétaires de forêt qui espèrent une météo plus fraîche et plus humide pour le bien de nos forêts. /nme