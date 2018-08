L’Espace Paysan Horloger entre les mains d’un cuisinier de la région

« C’est un enfant de la région qui avait envie de retrouver ses sapins ». C’est avec ces mots que le propriétaire de L’Espace Paysan Horloger, Jacky Epitaux, nous a fait part jeudi de sa satisfaction de voir son restaurant repris par Cédric Gigon. Le cuisinier, originaire du Creux-des-Biches au Noirmont, qui a travaillé par le passé chez Georges Wenger, tient aujourd’hui le restaurant O Vertige à Montagny-près-D’Yverdon. Il est crédité de la note de 15/20 au Gault et Millau. Il prendra ses quartiers dans les fourneaux du Boéchet à partir du 1er décembre.



« Nous sommes heureux d’avoir pu attirer quelqu’un de ce pedigree. Il possède le même profil que le premier gérant, Mathieu Bruno, avec une cuisine raffinée. Il devrait s’inscrire dans la même tendance et ainsi rebooster l'établissement », explique Jacky Epitaux.



Un départ anticipé

Depuis deux ans, le restaurant est tenu par Kevin Limage et Lucie Saren, qui n’ont pas rencontré le succès de leurs prédécesseurs. Le chef français a d’ailleurs dû avancer son départ, après une grave blessure contractée à la main. C’est ainsi une équipe ad intérim qui a été constituée depuis le mois de juillet dernier et qui propose une cuisine simple et traditionnelle, jusqu’à l’arrivée de Cédric Gigon. /emu