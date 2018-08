Interdiction des feux en forêt et à proximité maintenue dans la région

Les amoureux des feux devront prendre leur mal en patience. L’interdiction d’en allumer en forêt et à proximité, soit à moins de 200 mètres, reste en vigueur dans le Jura bernois et à Bienne. La mesure est également maintenue partout ailleurs dans le canton de Berne sauf dans les quatre arrondissements administratifs de l’Oberland bernois. Dans cette portion du territoire, les précipitations du début de semaine ont été plus importantes que prévu. Les températures nocturnes fraîches ont également permis la formation de rosée matinale.

La situation sera vraisemblablement réévaluée vendredi prochain, le 24 août. Vous pouvez retrouver plus d’information sur le site internet du canton à cette adresse . /comm+jrg