La Summer School de Mont-Soleil remet ses certificats

Les doctorants venus des quatre coins du globe ont reçu leur certificat de participation à la Summer School de Mont-Soleil vendredi. Les 24 participants ont eu le loisir de réfléchir durant une semaine aux nouvelles perspectives énergétiques.

Cette école doctorale était organisée conjointement entre l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) et la Société Mont-Soleil (SMS).

Des visites thématiques ont aussi permis aux doctorants de découvrir Camille Bloch, Les Longines, les fromageries Spielhofer et l’usine de la Goule. Vendredi après-midi et samedi, les étudiants s’intéresseront encore au thème de l’aviation électrique à Bienne et Nidau, à la recherche énergétique en haute altitude, ainsi qu’à la station de test photovoltaïque au Jungfraujoch.

Une prochaine édition de la Summer School n’a pas encore été fixée. Des discussions à ce sujet avec les différents partenaires doivent maintenant avoir lieu. /comm+jrg