Le pasteur Lucien Boder est décédé

Lucien Boder n’est plus. L’Homme d’Église est décédé mercredi dans sa 60e année peut-on lire dans Le Journal du Jura dans son édition de vendredi. Après avoir notamment été pasteur à La Neuveville et Bévilard, il avait rejoint en 2009 la paroisse de Rondchâtel. Engagé à 40 %, il partageait ce poste avec deux autres collègues. Depuis plus de 10 ans, Lucien Boder était également membre du Conseil synodal des Églises réformées Berne-Jura-Soleure.

L'enterrement aura lieu samedi à Orvin à 13h30. /seb