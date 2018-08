Décès de l'ancien secrétaire général de l'ONU Kofi Annan

L'ancien secrétaire général de l'ONU Kofi Annan, qui résidait à Genève, est décédé à 80 ans. Dans une déclaration publiée samedi matin, la famille et la fondation de ce Prix Nobel de la Paix ont fait part de leur 'immense tristesse'.

M. Annan est décédé 'paisiblement après une courte maladie'. Sa femme et ses trois enfants étaient à ses côtés ces derniers jours. Le Ghanéen, à la tête de l'ONU de 1997 à 2006, était 'internationaliste profondément engagé', selon la fondation. Il est décédé dans un hôpital alémanique, a appris l'agence de presse Keystone-ATS.

Zeid Raad al-Hussein a regretté la perte du 'meilleur exemple de l'humanité' et d'un être 'irremplaçable'.

Dans une déclaration, l'actuel chef des droits de l'homme à l'ONU, qui quittera ses fonctions dans une dizaine de dix jours, s'est souvenu 'des longues promenades avec lui dans la région genevoise'. Salué pour ses critiques claires à l'encontre de tous les pays où des abus sont observés, y compris les plus puissants, M. Zeid lui avait fait part à l'une de ces occasions des récriminations à son encontre.

'Il m'a regardé, comme un père aurait regardé un fils, et a déclaré sévèrement: 'tu fais ce qui est bien, laisse-les grommeler'', ajoute le Haut commissaire. Kofi Annan multipliait encore les engagements depuis Genève, par sa fondation mais aussi par exemple comme président d'honneur de Cartooning for Peace qui récompense tous les deux ans les dessinateurs de presse qui dénoncent des violations dans le monde.

A New York, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a déploré le décès d'un 'bon ami' et d'un 'mentor' et salué 'une force directrice pour le bien'. 'Kofi Annan était les Nations Unies', ajoute-t-il. Il avait été désigné Haut-commissaire pour les réfugiés par lui.

La Suisse, 'seconde patrie'

M. Annan considérait Genève et la Suisse comme une 'seconde patrie'. Il avait d'ailleurs largement plaidé en faveur de l'adhésion de la Suisse aux Nation unies lors d'une visite officielle de trois jours en mars 2001.

Il avait alors souligné son attachement personnel à la Suisse. 'Je m'y sens comme chez moi', évoquant ses études et la rencontre de son épouse à Genève.

Proche d'Ogi

C'est sans doute avec l'ancien conseiller fédéral Adolf Ogi qu'il avait tissé le plus proche lien d'amitié. Lors de sa dernière année présidentielle en 2000, il avait reçu Kofi Annan à Kandersteg pour une randonnée dans l'Oberland bernois. Un an après, le secrétaire général de l'époque le nommait conseiller spécial des Nations unies pour le sport au service du développement et de la paix (2001-2007), un poste directement rattaché à M. Annan.

Plus anecdotique, Kofi Annan avait signé l'avant-propos de la biographie du Bernois 'Dölf Ogi, c'est formidable', sorti en français en 2013. Il avait aussi développé un lien d'amitié particulier avec l'ancien conseiller fédéral Joseph Deiss.

