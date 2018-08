Un nouvel ouvrage signé Elisa Shua Dusapin

La multiculturalité, les relations familiales, le dépaysement, la quête de ses origines : autant de thèmes chers à Elisa Shua Dusapin qui se retrouve dans son nouveau roman. Le livre « Les Billes du Pachinko » aux éditions Zoé, sortira jeudi dans les librairies. Ce nouveau roman raconte le voyage d’une Suissesse au Japon pour tenter de convaincre ses grands-parents, qui habitent désormais Tokyo, de visiter avec elle son pays d’origine : la Corée du Sud. L’auteure jurassienne signe ainsi un second livre qui mêle orient et occident. Après le succès d’« Hiver à Sokcho », qui avait reçu en 2016 de nombreux prix, Elisa Shua Dusapin a eu quelques difficultés pour se plonger à nouveau dans l’écriture. C’est grâce à un séjour à New York qu’elle a pu mettre de côté son succès pour se consacrer pleinement à cette nouvelle histoire. Le prochain roman est d’ores et déjà en préparation, mais la jeune auteure n’en dira pas plus. /ncp