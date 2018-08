Bienne : places de crèche supplémentaires

Les parents auront plus de places de crèche à disposition pour y placer leurs enfants à Bienne. La cité en a créé 12 supplémentaires dans les institutions privées « Teddy Bear » et « Kids au Lac ». Les places ont été adjugées par la Ville suite à un appel d’offres et leur nombre total passe à 366. À noter que ces nouvelles possibilités de placement sont disponibles immédiatement.

Malgré cet apport, la situation reste tendue à Bienne. « Les places de crèches subventionnées sont convoitées et la demande est supérieure à l’offre », note la Ville dans un communiqué publié lundi. Une file d’attente est ainsi en fonction. Ce sont les enfants qui nécessitent d’urgence un encadrement extra-familial qui sont prioritaires pour l’attribution, expliquent encore les autorités biennoises. /comm+jrg