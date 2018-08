L'inventeur de la montre-bracelet à quartz est décédé

René Le Coultre, inventeur de la montre-bracelet à quartz, est décédé samedi, trois semaines après son 100e anniversaire, selon l'avis de décès paru lundi dans le quotidien Arcinfo. Il avait été l'un des fondateurs du Centre électronique horloger.





L'ingénieur neuchâtelois a aussi été directeur de la recherche et du développement chez Rolex, figure de la Fédération horlogère suisse, président et fondateur du Centre électronique horloger. René Le Coultre aura également participé à la fondation en 1984 du Centre suisse d'électronique et de microtechnique, le CSEM, à Neuchâtel, qui remplacera le CEH. /ats-aju