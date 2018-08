Haute école spécialisée bernoise : des améliorations sont possibles

La Haute école spécialisée bernoise (BFH) est surveillée de manière structurée et adaptée. Ce sont les conclusions de la commission de gestion du Grand Conseil (CGes) publiées mardi par voie de communiqué. Cette dernière devait vérifier comment le Conseil-exécutif et la Direction de l’instruction publique (INS) assurent leur surveillance, de quels instruments ils disposent et comment ils les utilisent. Une enquête avait été ouverte l’an dernier. Elle concernait l’absence de communication sur la division des départements gestion, santé et travail de la BFH.

Améliorations possibles

Des recommandations aux organes surveillants ont toutefois été émises par la CGes. Elle suggère de définir une procédure qui permette à la commission compétente du Grand Conseil d’être informée des affaires politiquement sensibles des Hautes écoles spécialisées. De telle sorte, des discussions comme celles suscitées par la division des départements gestion, santé et travail pourraient être évitées. La CGes conseille également de préciser la mission de la représentation cantonale dans la stratégie de surveillance.

Enfin, la commission du Grand Conseil considère également qu’un certain flou règne concernant le profil d’exigences requis pour siéger dans les conseils d’écoles. /comm+jrg