La Foire de Chaindon en ligne de mire

Bovins, chevaux, moutons et chèvres s’apprêtent à envahir la Foire de Chaindon. Les éleveurs mettront leur bétail en vente sur le champ de foire de Reconvilier le premier lundi de septembre, comme le veut la tradition. Les petits animaux seront aussi de la partie avec des conditions d’accueil qui s’améliorent d’année en année, selon les organisateurs. A l’heure où les défenseurs de la cause animale se font de plus en plus entendre dans ce type de manifestations, le président de la Foire de Chaindon, Ervin Gruenenwad, assure que tout est fait pour garantir le bien être des bêtes. Il précise que des contrôles sont menés tout au long de l’événement et que les personnes qui ne respectent pas les règles seront expulsées et dénoncées au vétérinaire cantonal.

Chiens de sauvetage et charge équestre

Des chiens de sauvetage s’invitent par ailleurs à la Foire de Chaindon. La manifestation accueillera le dimanche 2 septembre l’association « Redog », contratction de « Rescue dog ». Elle présentera ses activités au public en collaboration avec l’Organisation de protection civile du Jura bernois, qui se chargera de créer un décor d’intervention fictif à l’aide de 500 palettes CFF.

Le même jour, le groupe de parade « Die Berner Dragoner 1779 » enfilera ses costumes d’époque pour monter sur ses chevaux. Il se livrera à une démonstration de charge à 17h00 sur le champ de foire, avant de participer au traditionnel cortège. La soirée se terminera par un feu d’artifice. /ast