Les oiseaux au centre du Marché bio de Saignelégier

Les oiseaux à l’honneur à Saignelégier. Nos amis à plumes seront au centre de la 31e édition du Marché Bio les 15 et 16 septembre prochains de 9h à 18h. Un thème qui permet d’aborder plusieurs questions importantes liées à l’agriculture biologique. « Quand on parle d’agriculture bio, on parle forcément de biodiversité, explique Lina Dubied, la président du comité d’organisation. La culture intensive met notamment en danger certaines espèces d’oiseaux, tandis que l’agriculture bio respecte l’étant naturel du paysage et favorise la biodiversité. »

Des conférences et des ateliers auront lieu durant les deux jours de la manifestation pour permettre aux visiteurs d’en apprendre plus sur le lien entre les oiseaux et l’agriculture. « L’un des intervenants a par exemple réussi à prouver que la saveur des aliments était influencée par le nombre d’espèces d’oiseaux présentes dans la région » précise Lina Dubied. Des animations pour les enfants ainsi que des concerts sont également prévus.

Des drôles d’oiseaux auxquels on s’habitue.

Le thème est aussi un clin d’œil aux agriculteurs bio eux-mêmes, selon Lina Dubied. « Les premiers paysans qui choisissaient de faire du bio étaient perçus un peu comme des drôles d’oiseaux. Mais aujourd’hui, on se rend compte que les mentalités évoluent, et l’importance du bio est de plus en plus reconnue. » Un changement qui se ressent également au sein du marché à Saignelégier, selon Lina Dubied. « Aujourd’hui, les visiteurs sont de plus en plus intéressés et déjà convaincus en arrivant. Les échanges avec les producteurs sont encore plus enrichissants. »

Producteurs et constructeurs

Cette année, plus de 70 agriculteurs sont attendus dans la halle du Marché-concours. Ils viendront présenter leurs produits aux visiteurs. Une grande partie vient de la région, mais pas seulement. « Nous privilégions les petits producteurs du coin, explique Lina Dubied. Pour ceux qui viennent de plus loin, nous cherchons à compléter l’offre régionale. Par exemple, il y aura un producteur d’algues qui vient de Bretagne. Un autre fait de l’huile d’olive en Italie. »

En plus des agriculteurs, une partie du marché sera également dédiée à la construction écologique. « Il y aura une dizaine de stands, précise Lina Dubied. Ceci permet aussi de répondre à une attente de certains visiteurs qui s’intéressent à l’écologie. » /tna