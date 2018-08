Nouvelles activités tendances pour Pro Senectute

Les seniors de l'Arc jurassien auront de quoi faire cette année : pour sa nouvelle saison, Pro Senectute propose des activités inédites. Aquarelle, qi-gong, ou encore shiatsu sont au programme. Et pour les plus curieux, des visites au musée de la bière Cardinal ou dans les coulisses de l'aéroport de Zurich sont aussi organisées.

La marche et la gym plaisent aux seniors

Mais le programme de Pro Senectute fait aussi la part belle à des activités plus classiques, renouvellées depuis plusieurs années. Toujours au top de la tendance, le nordic walking, la gymnastique ou encore les cours d'informatique. Au total, plus de 600 cours sont proposés, et en 2017, près de 10'000 seniors de l'Arc jurassien avaient profité des offres de Pro Senectute.

Tarifs en hausse

Pour rappel, Pro Senectute est financé à 45% des ressources de l'argent public, dont une partie provient de l'Office fédéral des assurances sociales. Mais cette année, l'OFAS a décidé de réduire ses subventions à l'organisation. Il a en effet souhaité concentrer son soutien aux prestations sociales, qui aident particulièrement à lutter contre les atteintes liées à l'âge. Ainsi, certaines propositions sportives et culturelles sont plus chères de quelques francs, mais le panel d'offres reste inchangé.

Une organisation connectée

Pour sa nouvelle saison, Pro Senectute se modernise et s'est mis à Facebook. Une page est désormais accessible en ligne, pour se tenir au courant des actualités de l'organisation. /cto