Hausse des taxes à Tramelan

Les taxes prennent l’ascenseur à Tramelan. Le Conseil municipal a procédé à une réévaluation des taxes des déchets et des eaux usées. Il en résulte une augmentation de 50 francs par ménage et de 25 francs par contribuable célibataire pour les taxes des déchets. Concernant les eaux usées, l’émolument annuel de base passe à 45 francs par unité locative soit 10 francs supplémentaire et à 1.70 francs par mètre cube soit une hausse de 35 centimes. Ces hausses, obligatoires pour équilibrer ces secteurs autofinancés, seront effectives dès le 1er janvier. /nme