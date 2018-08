Un trottoir et une porte d’entrée pour Les Reussilles

Le projet de réaménagement de la route cantonale aux Reussilles est présenté mercredi soir. La population est conviée à Tramelan pour y découvrir les aménagements prévus sur le tronçon qui part au nord du village en direction des Genevez. Un trottoir y sera construit ainsi qu’une porte d’entrée et de sortie de la localité. Ce dernier aménagement consiste en une chicane avec en son centre deux blocs de pierre dressés.

Plus de 300 véhicules par heure

La commune a ainsi entendu ses citoyens. Une pétition avait en effet été déposée il y a deux ans pour demander de tels chantiers. Le but : garantir plus de sécurité. Selon les mesures effectuées par le canton de Berne, le secteur atteint des pics de 240 véhicules par heure le matin à 7h, ainsi que de plus de 300 par heure l’après-midi à 16h. Ces statistiques ont été effectuées en 2016 durant les jours ouverts sur le tronçon concerné.

Le projet est encore dans sa phase de consultation. Un devis estimatif de 320'000 francs a été calculé. Les coûts sont entièrement à la charge du canton. La commune devra quant à elle assumer les frais d’entretien du tronçon. /jrg