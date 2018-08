Aide et soins à domicile : Roger Guggisberg futur nouveau directeur

L’association cantonale bernoise d’aide et de soins à domicile (ASD) tient son nouveau directeur. Roger Guggisberg a été nommé le 13 août par le comité de l’ASD à l’unanimité. Il prendra son poste le 1er décembre. L’homme est économiste d’entreprise de formation, « il jouit d’une solide expérience dans le secteur de l’ASD », a précisé l’association dans un communiqué publié jeudi.

Actif dans les assurances

Ces dernières années, il a travaillé comme directeur de l’organisation d’ASD publique du Haut Worblental ainsi que de sa société fille, SPITEX CASA Worblental. Auparavant Roger Guggisberg a été pendant 17 ans au service d’un groupe d’assurance.

Quant au directeur actuel, Jürg Schläfli, il a décidé de saisir une opportunité professionnelle. Il aura travaillé pendant douze ans au service de l’ASD.

Pour rappel, l’ASD chapeaute les 49 organisations d’ASD à but non lucratif du canton de Berne. Celles-ci sont des entreprises indépendantes sur les plans juridique et économique. Elles emploient près de 4'600 personnes. /comm+jrg